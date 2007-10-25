Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о форварде .

– Роналду купается в роскоши и может позволить себе все, но кажется, что у него желания мальчишки.

– Он не думает о роскоши. На каждый день у него есть важные цели, и он очень тщательно подходит к их выполнению.

Мне было приятно познакомиться с ним, потому что, когда он приехал, даже в 34 года мне хотелось чему-то научиться.

Он уделяет очень много времени подготовке, во время отдельных матчей видно, насколько он отличается от других. Остается сделать так, чтоб ему было комфортно в команде, хотя он похож на гиену, в кавычках, конечно.

Он приехал с огромным желанием что-то доказать. В итоге наши желания совпадают с его желаниями, потому что он победитель, – сказал Кьеллини.