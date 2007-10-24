Райан Гиггз: «Месси или Роналду? Месси, тут нет никакого сравнения»

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси или Криштиану? Месси, тут нет никакого сравнения.

Выбрать одного очень сложно... Я хотел бы сказать, что мой выбор – Криштиану Роналду. Я играл с ним и видел его развитие, но Месси – гений. Лео – футболист, которого вы видите только один раз в жизни.

Все просто, я хотел бы выбрать Криштиану, но нет никакого сравнения», – приводит Sport.es слова Гиггза со ссылкой на DAZN. 

Гиггз выступал вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год.

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