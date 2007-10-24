Ла Лига сообщила, что в суде обжалует решение перенести матч «Барселона» – «Реал» на 18 декабря

Ла Лига выступила с заявлением в связи с решением Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч «Барселона» – «Реал» на 18 декабря.

Вчера официально была утверждена новая дата проведения класико. Федерация поддержала позицию клубов, которые хотели сыграть именно 18 декабря. Ла Лига намерена в судебном порядке обжаловать это решение.

По мнению Ла Лиги, решение о переносе класико нарушает:

1) Королевский законодательный декрет от мая 2015 года, который делает Ла Лигу ответственной за выбор дат проведения матчей и времени начала. Организация несет ответственность за обеспечение правильного коллективного управления аудиовизуальными правами.

2) Соглашение о координации, подписанное Ла Лигой и Федерацией, в котором при посредничестве CSD [Национального спортивного совета] был установлен календарь, в рамках которого на 18 декабря запланированы матчи Кубка Испании, а не матчи чемпионата. В календаре прямо указано, что любые отложенные матчи должны быть сыграны 4 декабря 2019 года.

3) Правила RFEF. Согласно статье 4.2.3. перенесенный матч должен быть сыгран в первый день, когда существует такая возможность.

4) Принцип честной конкуренции. Решение принесет пользу двум клубам, но будет в ущерб остальным.

5) Пострадает стоимость аудиовизуальных прав клубов, участвующих в Кубке Испании

Матч «Барселона» – «Реал» перенесли с 26 октября на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь



