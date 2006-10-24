выиграла у пражской «Славии» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 3-й минуте встречи забил нападающий каталонского клуба . После того, как «Славия» сравняла счет на 50-й минуте игры, «Барселона» вновь вышла вперед на 57-й минуте благодаря автоголу Питера Олайинки.

С сезона-2017/18 Месси забил за «Барселону» 19 мячей в Лиге чемпионов. Следующий в списке бомбардиров команды за это время – автогол. Соперники «Барселоны» забили 7 мячей в свои ворота. Третье место делят нападающий и полузащитник Усман Дембеле, которые забили по 4 мяча.