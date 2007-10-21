Доменико Тедеско: «Цель «Спартака» – еврокубки. Хотим быстро забивать голы, активно играть»

Главный тренер Доменико Тедеско высказался о нынешнем составе команды и возможных зимних трансферах.

– Насколько вы довольны игроками, которые есть в вашем распоряжении? Нужно будет усиливаться зимой?

– На сегодняшний день я доволен своей командой. Я очень рассчитываю, что мы стабилизируемся в таком составе.

У нас стоит цель квалифицироваться в еврокубки. До мая мы должны обеспечить стабилизацию этой команды. Вот это наша основная задача.

– Вы уверены, что оборона не нуждается в качественном укреплении? Или вы видите потенциал в сегодняшних защитниках «Спартака»?

– У нас есть отличные центральные защитники, и Жиго, и Кутепов. Отлично играл . Разумеется, они еще не дошли до максимума своего потенциала.

Но у меня есть оптимизм, мы можем играть лучше от матча к матчу. Надо анализировать каждый матч, чтобы мы могли улучшаться. После игры с «Рубином» у нас тоже будет такая возможность.

– Не исключен вариант, что вы перейдете на игру в три центральных защитника?

– Нужно обеспечить определенную базу. Команда должна хотеть пропускать как можно меньше голов. Не думаю, что есть какая-то команда, например, «Барселона», которая говорит: «Мы хотим пропускать как можно больше голов!» Это основополагающая установка.

Да, если ты усиливаешь давление на соперника, то меньше времени владеешь мячом. Да, можно катать мяч сзади, чтобы побольше им владеть, но мы этого не хотим. Мы хотим быстро забивать голы, активно играть. У меня нет планов играть со «Спартаком» каким-то иным образом, – сказал Тедеско в программе «8-16» на «Матч Премьер».

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