Хеведес о конкурентах: «Зенит», «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА. Ничего не могу сказать о «Спартаке»

Защитник Бенедикт Хеведес рассказал, кого считает конкурентами в борьбе за победу в РПЛ.

– Кто ваш главный конкурент в гонке за золото в чемпионате России?

– , «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место.

– Вы не назвали .

– У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о «Спартаке», потому что мало смотрел матчи с его участием.

– Против кого тяжелее всего играть в Премьер-лиге?

– Фух. С любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил . Удивлен тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. «Ростов» обыгрывает лидеров, причем на их поле. В общем, у них классная команда, – сказал Хеведес.

«Локомотив» и «Зенит» набрали 29 очков в РПЛ и делят 1-е место, «Краснодар» с 27 очками идет на 3-м, «Ростов» и набрали по 26 очков и занимают 4-е и 5-е места.