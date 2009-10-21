Бартомеу о беспорядках в Каталонии: «Тюрьма – это не решение, но и насилие – тоже»

Президент «Барселоны» высказался о событиях в Каталонии.

После того, как политические деятели, боровшиеся за независимость региона, были осуждены на сроки от 9 до 13 лет, в Каталонии начались массовые беспорядки.

«Неделю назад мы говорили о том, что тюрьма – это не решение. Сегодня же я хочу сказать, что и насилие им не является.

Я бы хотел похвалить тех, кто вел себя мирно и вежливо во время демонстраций. И я строго осуждаю те акты насилия, от которых все мы в Каталонии пострадали», – сказал Бартомеу.

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