«Реал» одобрил перенос игры с «Барселоной» на 18 декабря

«Реал» выступил с заявлением по поводу переноса даты матча с «Барселоной» в рамках 10-го тура .

«До того, как Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации вынесет решение о переносе матча – «Реал» с 26 октября на другую согласованную клубами дату, хотим заявить, что предложенная обоими клубами дата – 18 декабря», – говорится в сообщении на сайте .

Ранее «Барселона» также заявила, что хочет перенести игру на 18 декабря.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь