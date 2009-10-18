Пеп Гвардиола: «Я буду защищать права человека – и в Испании, и в арабских странах»

Главный тренер Пеп Гвардиола, комментируя ситуацию в Каталонии, заявил, что всегда будет бороться за соблюдение прав человека.

«Да, думаю [люди из других стран тоже не должны молчать]. Но, как правило, все всегда смотрят только на ситуации вокруг себя, а когда их это не касается, они не вмешаются… Но должны! Европа должна вмешаться в конфликт. Люди не очень доверяют друг другу.

Если я нужен, то они могут рассчитывать, что я буду защищать права человека. Здесь, в арабских странах, где угодно. Мы должны бороться с расизмом, с половой дискриминацией, бороться за равенство прав мужчин и женщин, и я всегда буду этим заниматься. Неважно когда и где», – сказал Гвардиола.

Ранее в этом месяце Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, что привело к протестам на улицах Барселоны.

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