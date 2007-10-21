Вагнер Лав – лучший легионер в истории ЧР по версии подписчиков инстаграма Sports.ru

Подписчики инстаграма Sports.ru назвали лучшего легионера в истории чемпионата России.
В финал голосования, проходившего в сторис, вышли экс-хавбек «Зенита» Данни и бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. 35-летний бразилец набрал 63% голосов и победил.
Вагнер выступал за московский клуб с 2004 по 2012 годы, а также в 2013-м. Он выиграл с командой 14 трофеев, включая три чемпионских титула в России и Кубок УЕФА-2004/05.
В инстаграме Sports.ru каждую неделю появляются новые игры и голосования. Обязательно подписывайтесь! С нами интереснее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вагнер Лав – лучший легионер в истории чемпионата России по вашей версии. Легенда ЦСКА победил в голосовании, которое мы устроили в сторис!