Вагнер Лав – лучший легионер в истории ЧР по версии подписчиков инстаграма Sports.ru

Подписчики инстаграма Sports.ru назвали лучшего легионера в истории чемпионата России.

В финал голосования, проходившего в сторис, вышли экс-хавбек Данни и бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. 35-летний бразилец набрал 63% голосов и победил.

Вагнер выступал за московский клуб с 2004 по 2012 годы, а также в 2013-м. Он выиграл с командой 14 трофеев, включая три чемпионских титула в России и Кубок УЕФА-2004/05.

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