Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер ответил на критику со стороны Юргена Клоппа, который заявил, что «МЮ» только обороняется в матчах против .

«Мы настраивали команду на то, чтобы она шла в атаку, действовала агрессивно, а также создавала голевые моменты. И я думаю, что мы делали это.

Можно сказать, что то, что они стали обращать внимание на тактику – это бонус для нас. Когда ты заставляешь соперника делать что-то, к чему он не привык, то можно считать, что твой план на игру выполнен.

Однако они все равно смогли создать нам проблемы во втором тайме игры. Нам не удавалось владеть мячом, и поэтому игроки были очень уставшими», – сказал Сульшер в эфире BBC Radio 5 Live.

Юрген Клопп: «МЮ» три года просто обороняется против нас на «Олд Траффорд»