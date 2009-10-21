Реклама 18+

Сульшер о словах Клоппа про «автобус»: «Когда заставляешь соперника делать то, к чему он не привык, план на игру выполнен»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на критику со стороны Юргена Клоппа, который заявил, что «МЮ» только обороняется в матчах против «Ливерпуля».

«Мы настраивали команду на то, чтобы она шла в атаку, действовала агрессивно, а также создавала голевые моменты. И я думаю, что мы делали это.

Можно сказать, что то, что они стали обращать внимание на тактику – это бонус для нас. Когда ты заставляешь соперника делать что-то, к чему он не привык, то можно считать, что твой план на игру выполнен.

Однако они все равно смогли создать нам проблемы во втором тайме игры. Нам не удавалось владеть мячом, и поэтому игроки были очень уставшими», – сказал Сульшер в эфире BBC Radio 5 Live.

Юрген Клопп: «МЮ» три года просто обороняется против нас на «Олд Траффорд» 

Реклама 18+

Опрос

Судья где-то ошибся?

9793 голосa
  • Да, в обоих эпизодах
    16%
  • Надо было отменить гол Рэшфорда
    47%
  • Надо было засчитать гол Мане
    5%
  • В обоих случаях судья был прав
    32%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья