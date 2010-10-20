Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями после игры 9-го тура АПЛ против (1:1).

«Мы сыграли достаточно хорошо для того, чтобы получить очко. Мы дали «МЮ» возможность играть так, как они хотели. Они постоянно оставляли пятерых игроков сзади и так далее. Они трудились на поле. Мы действовали не очень хорошо, чувствовали себя под давлением в ситуациях, когда под ним не находились.

Думаю, что все согласятся с тем, что в моменте с голом «Юнайтед» был фол, однако у ВАР это неочевидный фол. Такова ситуация. Мы не проиграли, но это был очевидный фол. Был заметный контакт, после которого Дивок Ориги упал. «МЮ» продолжил играть и вышел в контратаку.

Да, там был контакт. Я уверен, что они говорили об этом, но «неочевидный фол»? Это не работает. ВАР не должен работать таким образом.

Так мы пропустили мяч, забитый не по правилам. Я не знаю, что было в ситуации с голом Мане, так как не видел повтора. Возможно, там была игра рукой. Но, кажется, все просто пошло против нас.

Мы немного изменили схему, и это позволило нам забить. Это изменило игру. Стадион молчал, потому что болельщики, возможно, думали о том, что «Ливерпуль» сейчас забьет еще раз. Но мы заработали очко и двигаемся дальше.

Против нас всегда ставят «автобус». Мы должны играть лучше, но все так, как есть. Я не думаю, что «МЮ» сможет сыграть так, если их противник не владеет мячом столько времени. Мы часто играем против таких команд.

Может быть, мы могли сыграть лучше. Одно очко – это однозначно хорошо. Мы двигаемся вперед», – сказал Клопп.

В матче с «МЮ» «Ливерпуль» возмущало судейство: засчитали спорный гол Рэшфорда, отменили мяч Мане