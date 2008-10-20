Судья после ВАР засчитал гол Рэшфорда и отменил гол Мане в матче «МЮ» – «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
На 36-й минуте нападающий хозяев Маркус Рэшфорд открыл счет в матче, однако игроки «красных» были против того, чтобы гол был засчитан, из-за предполагаемого фола Виктора Линделефа на Дивоке Ориги. После просмотра видеповтора главный судья встречи Мартин Аткинсон засчитал взятие ворот.
На 43-й минуте гол форварда «Ливерпуля» Садьо Мане был отменен после использования ВАР из-за того, что сенегалец подыграл себе рукой.
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Фото: скриншот трансляции Sky Sports
Фото: скриншот трансляции ESPN