Дмитрий Аленичев: «Я бы не отпускал Зе Луиша и Фернандо из «Спартака»

Бывший тренер Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе в «Порту» форварда .

– Очень качественное усиление для «Порту»! Честно говоря, удивился, что Зе Луиша отпустили. Да, он сам хотел поменять обстановку. Я виделся с ним в Москве за пару месяцев до ухода, он изъявил желание что-то изменить, понять его можно.

Но клуб, наверное, мог постараться найти аргументы и оставить нападающего. Для нас, для «Спартака», это болезненный удар по группе атаки. Для «Порту» мощное подспорье. Кстати, Зе работал в Браге с нынешним главным тренером «Порту» Консейсау. У Луиша все получится.

– Вы не отпустили бы Зе Луиша?

– Не отпустил бы! Оставил бы и его, и . Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?

– Сильно ли прибавил форвард за несколько лет в «Спартаке»? И в чем?

– Повзрослел очень, возмужал. Ведь поначалу у него возникали проблемы с дисциплиной. Несколько лениво относился к тренировочному процессу. Последним приходил, первым уходил. Но со временем вырос, понял нашу культуру, требования. До него дошло, что «Спартак» – это самая популярная команда в стране.

Думаю, Зе Луиш мог бы достичь еще большего, если бы не многочисленные травмы. Вот это выбивало его из колеи. Терял практику, потом долго возвращался. А если бы играл от и до, становился бы лучшим бомбардиром чемпионата, входил бы в пятерку лучших в РПЛ. Как он играет головой! Только Азмун может конкурировать в этом, – сказал Аленичев.