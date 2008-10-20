Нападающий Маркус Берг рассказал о том, как реагирует на критику.

– Вы не забивали два месяца после перехода. Чувствовали давление из-за этого?

– Нападающий все время находится под давлением, ведь ему все время необходимо забивать. Я – тоже. В большинстве матчей я помогал команде, создавал моменты, но футбол состоит из деталей.

Иногда у тебя не получается забивать. И единственное, что ты можешь сделать, – продолжать усердно работать, верить в себя. Только тогда ты получишь то, чего заслуживаешь. Ты не должен сожалеть об упущенных моментах. Не забил? Забудь об этом и работай дальше. Это лучший выход.

– Как вы реагируете на критику?

– Все люди критикуют футболистов, особенно если речь идет о нападающем, который не забивает. Это нормально.

– Я спрашиваю это, потому что пару месяцев назад бывший игрок сборной России Владимир Быстров опубликовал в инстаграме фотографию сосны и подписал ее вашим именем. Что вы ему ответите?

– Вы говорите, что он бывший игрок сборной. Значит, он хорошо знает футбол и должен понимать: бывают моменты, когда ты выступаешь ниже собственного уровня. И причины могут быть какими угодно.

Я стал игроком , когда команда уже закончила предсезонную подготовку, и начался чемпионат. Сейчас я уже доказываю, на что способен. И чувствую, что нахожусь в форме. Если я дерево, то... Неплохо для дерева – забивать в чемпионате России, – сказал Берг.

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