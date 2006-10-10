Аналитик «Краснодара» о Берге: «Несправедливые ярлыки нам непонятны. Нельзя унижать человека»

Аналитик Евгений Шевелев в интервью Sports.ru высказался о критике в адрес форварда .

«У нас нет цели доказать, что Берг лучше или хуже Дзюбы, Шомуродова, Соболева или Азмуна.

Мы просто хотим справедливого отношения к игроку, который всеми силами пытается принести пользу команде, не жалеет себя ни в играх, ни на тренировках.

Несправедливые ярлыки нам совсем непонятны. Очень легко судить о нападающем по одной неудачной игре или даже их серии.

Но нельзя унижать человека, которого ты не знаешь, не видишь, как он отдается работе, как переживает. Бергу – 33 года, но он пашет так, что на него должны равняться молодые игроки.

Берга невзлюбили за матчи с «Олимпиакосом», но в них он нанес всего 3 удара. Да, все мимо, но это три удара. Разве это достаточная выборка, чтобы вешать на игрока ярлык?

Если оценивать атакующего игрока по промахам, давайте оценивать только по пенальти в финале ЧМ-1994. Тот промах был куда более ценным, чем неточные удары Берга с «Олимпиакосом». Но это же не отменяет факта, что Баджо – великий игрок», – сказал Шевелев.

Берг провел 14 матчей за «Краснодар», стал автором трех голов и сделал один результативный пас. Швед записал на свой счет дубль в игре с ЦСКА (2:3) и забил «Спартаку» (2:1).

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