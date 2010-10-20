Главный тренер Доменико Тедеско после ничьей с «Рубином» (0:0) в матче РПЛ оценил вероятность приобретения новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с «Рубином» был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать.

Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в «Спартаке» не потребуются в трансферное окно», — сказал Тедеско.

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