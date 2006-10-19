Азар пропустит матч с «Мальоркой». Его жена родила 4-го сына

Полузащитник Эден Азар не попал в заявку команды на матч 9-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».

Как сообщает Het Laatste Nieuws, в семье 28-летнего хавбека сборной Бельгии родился четвертый сын.

Эден и его супруга Наташа уже воспитывают троих сыновей – Янниса (8 лет), Лео (6) и Сами (4). Имя новорожденного пока неизвестно.

Азар забил один гол и отдал один голевой пас в шести играх за «Реал» после перехода из «Челси».

Матч «Мальорка» – «Реал» состоится сегодня. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.

Азары – максимально футбольная семья: 4 брата-игрока, отец – агент, даже мама выходила в нападении