Гвардиола о риске травм в Boxing Day: «Нужно залезть в холодильник на 48 часов. Может, делая омлет, смогу поговорить с игроками»

Главный тренер «Манчестер Сити» пошутил на тему того, как уберечь игроков от травм в Boxing Day.

«Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном» 27 декабря в 19:45 по местному времени, а 29 декабря примет «Шеффилд Юнайтед» в 18:00.

- Как можно снизить риск получения травмы в подобной ситуации?

– Игрокам нужно залезть в холодильник. Я не шучу. Идите домой, залезайте в холодильник и оставайтесь там 48 часов. Увидимся на «Этихад Стэдиум».

Может, когда я открою холодильник, чтобы приготовить омлет, смогу поговорить со своими игроками. У нас просто нет времени на подготовку.

Однако мы решали этот вопрос раньше и будем делать это дальше. Не буду звонить председателю правления или другим боссам и жаловаться.

Если мы не можем решать проблемы, то не можем и выиграть четыре титула за сезон. В этом году мы попробуем разобраться с проблемами, которые у нас есть на нескольких позициях. Мы принимаем это и будем сильнее, – сказал Гвардиола.