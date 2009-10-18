Министр внутренних дел Испании: «Перенос класико – дело Комитета по проведению соревнований и федерации»

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что решение о переносе матча Ла Лиги – «Реал» не находится в компетенции правительства.

«У нас есть необходимые и конкретные средства для того, чтобы класико состоялось в любой день со всеми гарантиями. Перенос матча – дело Комитета по проведению соревнований и футбола Испании», – сказал Гранде-Марласка.

Ранее сообщалось, что матч «Барселоны» и «Реала», изначально запланированный на 26 октября, будет перенесен на декабрь. Королевская испанская федерация футбола выступает за 18 декабря, то предлагает назначить матч на 7 декабря.

Игру хотят перенести на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь