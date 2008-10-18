Александр Максименко: «Спартаковский дух все-таки существует»

Вратарь Александр Максименко высказался о карьерных планах, а также о переменах в команде в связи с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.

— На открытой тренировке для болельщиков вы сказали, что готовы провести в «Спартаке» всю игровую карьеру…

— Готов повторить эти слова. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал. (Улыбается.) Я попал в Академию довольно поздно, в 15 лет.

Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону… Я уже прижился тут, мне комфортно.

При этом, конечно, есть определенные амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг.

— Есть российские клубы, за которые не стали бы играть?

— Сто процентов не смог бы выступать за !

— Новый тренер — это большой вызов как для вас, так и для всей команды?

— Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому. С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа.

Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет «железных» позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме, – сказал Максименко.