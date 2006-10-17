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Доменико Тедеско: «Нет смысла сейчас говорить: «Спартак» станет 5-м, 6-м или 7-м. Сосредоточимся на работе»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Томас Цорн Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о задаче красно-белых в текущем сезоне.

—  На днях в одном интервью Федун заметил, что в нынешнем сезоне надо создать такую команду, чтобы в дальнейшем она могла бороться за титулы. Легче работать, когда не говорят о конкретном месте в таблице?

—  Для меня этот момент тоже было важно прояснить на встрече с президентом: каковы ожидания от сезона? Потому что все знают, какая сложилась турнирная ситуация у «Спартака». Нужно реально смотреть на вещи. Положение трудное, необходимо шаг за шагом из него выбираться, не говоря сейчас о каких-то конкретных местах.

—  То есть главное – работа на будущее, а результат уходит на второй план?

—  Он важен всегда. Просто не имеет смысла сейчас говорить: мы станем пятыми, шестыми или седьмыми. Не нужно слов об этом, сосредоточимся на работе, чтобы поскорее прервать неудачную серию, прибавить в игре. А с ней результаты придут сами.

—  Но вы же понимаете, что болельщики «Спартака» быстро потеряют терпение, если не придут победы?

—  Это нормально, что фанаты ждут только побед. Но перед тем, как ответить «да» или «нет», мне требовалось понять позицию господ Федуна и Цорна, насколько они готовы быть терпеливыми, – сказал Тедеско.

После 12 туров московский клуб занимает в таблице РПЛ 12-е место.

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