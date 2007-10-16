«МЮ» отказался от идеи купить Неймара, решив, что он подорвет дисциплину в команде

Стали известны причины, по которым отказался от приобретения нападающего «ПСЖ» Неймара.

В определенное время воспринимался как игрок, который может выиграть «Золотой мяч» в составе «Юнайтед». Однако на «Олд Траффорд» ходит шутка, которая отражает мнение руководства «МЮ» на этот счет: «Если в составе один бразилец, это один бразилец. Если у вас два бразильца, это два бразильца. А если их трое, у вас начинается вечеринка с самбой».

По информации The Athletic, Неймара считали футболистом, который может подорвать дисциплину в команде.

Кроме того, Неймар-старший, который является агентом игрока, также воспринимался как препятствие для совершения сделки. В «МЮ» к нему относились как к человеку, которого волнуют только деньги.

Также, по информации «Юнайтед», Неймар мечтает о «Золотом мяче» даже сильнее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. При этом в клубе полагали, что Неймар не отдается тренировкам с той же силой, что Роналду и Месси, а также не понимает, что необходимо для превращения его мечты в реальность.