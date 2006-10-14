«Фратрия» подарила Тедеско футболку с изображением Бескова: «Доменико, жги!»

Представители объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» сделали подарок главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.
«Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба!
Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» – написано в инстаграме «Фратрии».
Константин Бесков возглавлял «Спартак» в период с 1977 по 1988 год.
Контракт Тедеско с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2021 года.
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Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes
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