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«Фратрия» подарила Тедеско футболку с изображением Бескова: «Доменико, жги!»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Константин Бесков Фратрия соцсети Доменико Тедеско Футбол

Представители объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» сделали подарок главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

«Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба!

Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» – написано в инстаграме «Фратрии».

Константин Бесков возглавлял «Спартак» в период с 1977 по 1988 год.

Контракт Тедеско с красно-белыми рассчитан до 31 мая 2021 года.

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Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes

 
 
 
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Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria)

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