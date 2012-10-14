Главный тренер Доменико Тедеско заявил, что давление фанатов и журналистов не станет для него проблемой в новом клубе.

— Чем вас привлекла Россия?

— Здесь много аргументов. Мне понравились и Красная площадь, и город, и руководство клуба. Цорн сыграл определенную роль.

— Какие ошибки вы совершили, работая в «Шальке»? Не повторите их в «Спартаке»?

— Я уже семь месяцев без работы, было необходимо многое переосмыслить. Много моментов в игре были в какой-то степени неправильными.

Сейчас есть определенное представление и план, как действовать дальше.

— Вы готовы работать под сильным давлением? Возможно, единственный человек, который будет вас поддерживать, это Цорн.

— Давление для меня — не тема. Я знаю, что это такое. Представляю, что происходит, когда проигрываешь несколько игр. Для меня давление — не проблема.

— Готовы ли вы к нападкам со стороны журналистов и болельщиков, которые спрашивают вдвойне?

— Хочу познакомиться со всеми — и фанатами, и журналистами, это моя работа. Никаких плохих мыслей на эту тему нет, – сказал Тедеско.

«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления

Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes