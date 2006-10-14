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Глушаков в трансляции пресс-конференции Тедеско в «Спартаке»: «Лайк кому?»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ахмат Денис Глушаков соцсети Доменико Тедеско Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков смотрит прямую трансляцию пресс-конференции нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в инстаграме московского клуба.

«Лайк кому?» – написал Глушаков в комментариях к трансляции.

Ранее Глушаков пожелал Тедеско удачи в работе со «Спартаком». 

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Фото: скриншот из инстаграма «Спартака»

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