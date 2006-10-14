Глушаков в трансляции пресс-конференции Тедеско в «Спартаке»: «Лайк кому?»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков смотрит прямую трансляцию пресс-конференции нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в инстаграме московского клуба.
«Лайк кому?» – написал Глушаков в комментариях к трансляции.
Ранее Глушаков пожелал Тедеско удачи в работе со «Спартаком».
🔴⚪Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года
«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления
Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes
Фото: скриншот из инстаграма «Спартака»