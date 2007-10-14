Тедеско о Федуне: «У нас был хороший разговор. Спасибо ему и Цорну за доверие»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем знакомстве с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
— Общались ли вы с Федуном?
— Один раз я встретился с ним, у нас был хороший разговор. Мне было необходимо с ним познакомиться.
Я благодарен и Федуну, и Цорну за то, что показали мне свое доверие.
— Состав команды обновился под предыдущего тренера совсем недавно. Не видите в этом противоречий?
— Я на это не смотрю, даже не думал об этом, Это для меня не важно, – сказал Тедеско.
🔴⚪Тедеско возглавил «Спартак». Контракт – до мая 2021 года
«Спартак» рискует с Тедеско: у него всего один удачный сезон в «Шальке» и специфический стиль управления
Тедеско – в «Спартаке». Он играл в 9-й лиге, тренировал в деревне, а потом работал в Mercedes