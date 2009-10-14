Динияр Билялетдинов: «За сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гильерме и Марио»

Бывший полузащитник и сборной России Динияр Билялетдинов оценил игру сборной России в отборе Евро-2020 и высказал мнение о натурализации.

– Что больше всего понравилось в игре сборной России в этом отборочном цикле?

– То, что мы ничего не выдумываем, а стабильно показываем свою игру. С первого матча и до восьмого прослеживался четкий рисунок.

И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии. Проблем с недонастроем, функционалкой нет. Главное – чтобы не было травм. А тактически и технически сборная готова очень хорошо.

– Какой оценки заслужил ?

– Есть результат, значит, главный тренер все делает правильно. Черчесов наметил правильный путь еще во время чемпионата мира. И продолжает его придерживаться.

Мы до сих пор пожинаем плоды того турнира, после которого игроки почувствовали уверенность и невероятную поддержку болельщиков.

– Не кажется ли вам, что рановато ушел из сборной? Может, вернуть его к Евро-2020?

– У нас тренер сборной – бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гилерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

– Получается, натурализация себя оправдала?

– Оправдала. Хотя я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гильерме и , которые, безусловно, принесли огромную пользу, – сказал Билялетдинов.