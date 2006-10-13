Полузащитник сборной России Александр Головин поделился эмоциями после победы над Кипром (5:0) в отборе Евро-2020.

– Какие эмоции сейчас преобладают?

– Эмоции положительные. Вышли на Евро, задача выполнена. Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам для себя важно выступить очень хорошо в этом матче, посмотреть свой уровень в сравнении с такой сборной.

– Изначально казалось, что Кипр и Шотландия – серьезные соперники. А в итоге 4:0, 5:0...

– Мы хорошо готовились, искали их слабые места и готовились к их расположению на поле. Все выполнили свою работу.

– Есть уверенность, что Бельгии можно навязать борьбу?

– Конечно, есть. Тем более, что мы играем дома. Мы хотим выиграть в этом матче, это будет как проверка.

– Черчесов сказал, что глобальная задача – выиграть чемпионат Европы. В голове шок?

– Думаю, что после чемпионата мира возможно выиграть. Без шуток, об этом думает вся команда. Мы готовы к этому ментально, и тем более будет хорошая подготовка.

Когда ты приезжаешь на такой турнир, ты думаешь о том, чтобы его выиграть, а не просто выйти из группы или выиграть один тур, – сказал Головин.

Мы на Евро! Что теперь надо знать?