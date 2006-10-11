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«ПСЖ» начал переговоры с Неймаром о продлении контракта до 2024 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Леонардо Неймар Футбол

«ПСЖ» начал переговоры с нападающим Неймаром о продлении действующего соглашения.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, над этим вопросом работает спортивный директор «ПСЖ» Леонардо. Французский клуб хочет продлить контракт с Неймаром до 2024 года. Нынешнее соглашение бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

Сообщается, что стороны провели предварительные переговоры, которые закончились положительно.

Этим летом Неймар хотел покинуть «ПСЖ». На него претендовали «Реал» и «Барселона».

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