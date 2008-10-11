Леонид Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера. Они в порядке – и сборная в порядке»

Владелец Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Шотландией (4:0).

– Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них

– Сейчас сборная в полном порядке?

– В полном или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.

– Как вам Дзюба?

– Великолепно.

– А Головин?

– Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке – и сборная в порядке.

– Работу Черчесова можно оценить?

– Он молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира.

– Выйдем на чемпионат Европы?

– Выйдем, куда же денемся, – сказал Федун.

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