Леонид Федун: «Дзюба, Головин и Джикия – три лидера. Они в порядке – и сборная в порядке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Шотландией (4:0).
– Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них
– Сейчас сборная в полном порядке?
– В полном или нет – увидим в матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны обыгрывать.
– Как вам Дзюба?
– Великолепно.
– А Головин?
– Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке – и сборная в порядке.
– Работу Черчесова можно оценить?
– Он молодец. Мы оценили еще по чемпионату мира.
– Выйдем на чемпионат Европы?
– Выйдем, куда же денемся, – сказал Федун.
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