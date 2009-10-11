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Президент Ла Лиги: «Месси – лучший футболист в истории. Хорошо, что он не ушел из «Барсы»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который признался, что задумывался об уходе из клуба из-за проблем с налоговой.

«К счастью, он не ушел. Если тогда он сказал бы, что думает об уходе, я бы распереживался.

Я благодарен Лео. Надеемся, плохие времена больше не повторятся. Месси – лучший игрок в истории. Я верю, что он будет счастливым, оставаясь в нашей лиге», – сказал Тебас.

Важное интервью Месси: признался, что мог уйти из «Барсы», назвал лучший период для клуба и выбрал самую сильную версию себя

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