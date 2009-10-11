Президент Ла Лиги: «Месси – лучший футболист в истории. Хорошо, что он не ушел из «Барсы»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который признался, что задумывался об уходе из клуба из-за проблем с налоговой.

«К счастью, он не ушел. Если тогда он сказал бы, что думает об уходе, я бы распереживался.

Я благодарен Лео. Надеемся, плохие времена больше не повторятся. Месси – лучший игрок в истории. Я верю, что он будет счастливым, оставаясь в нашей лиге», – сказал Тебас.

Важное интервью Месси: признался, что мог уйти из «Барсы», назвал лучший период для клуба и выбрал самую сильную версию себя