Реклама 18+
Реклама 18+

Месси о Гризманне: «Он адаптируется в «Барсе». Это ложь, что мы не хотели его перехода»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не сомневается в адаптации одноклубника Антуана Гризманна.

«Нелегко адаптироваться к футбольным идеям «Барселоны». Если не знаешь философию клуба изнутри, приходить в клуб извне трудно.

Гризманн раньше играл в системе, отличной от нашей, но мы не сомневаемся, что он адаптируется благодаря своим качествам и интеллекту.

Очевидно, что это ложь, что мы не хотели его перехода. В прошлом году я сказал, что он один из лучших, а лучшие всегда приветствуются здесь», – сказал Месси в интервью RAC1.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья