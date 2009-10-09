Нападающий «Барселоны» заявил, что не сомневается в адаптации одноклубника .

«Нелегко адаптироваться к футбольным идеям «Барселоны». Если не знаешь философию клуба изнутри, приходить в клуб извне трудно.

Гризманн раньше играл в системе, отличной от нашей, но мы не сомневаемся, что он адаптируется благодаря своим качествам и интеллекту.

Очевидно, что это ложь, что мы не хотели его перехода. В прошлом году я сказал, что он один из лучших, а лучшие всегда приветствуются здесь», – сказал Месси в интервью RAC1.