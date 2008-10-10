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Малком: «Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Вернусь еще более сильным»

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы фото Малком Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Теперь сосредоточусь на восстановлении.

Спасибо за добрые слова. Вернусь еще более сильным», – написал Малком в инстаграме.

Ранее стало известно, что у Малкома повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Сегодня футболисту сделали операцию. 

Как ожидается, бразилец сможет вернуться к тренировкам примерно через два месяца.

В августе хавбек перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Он принял участие в двух матчах, в 5-м туре РПЛ в игре против «Динамо» (2:0) получил травму.

Малком перенес операцию на бедре и не сыграет до зимней паузы

 
 
 
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Публикация от Malcom Filipe S. De Oliveira (@malcomoliveira_97)

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