Генеральный директор Александр Медведев поделился подробностями об операции полузащитника , который выбыл до зимы.

«Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было.

Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты.

В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции.

Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации.

До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки.

Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%», – сказал Медведев.

В августе хавбек перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро. Он сыграл в двух матчах, в 5-м туре РПЛ в игре против «Динамо» (2:0) получил травму.

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