Малком: «У меня деликатная травма. Восстановление пройдет очень быстро»

Полузащитник Малком рассказал о своей травме и заявил, что сможет быстро восстановиться.

«Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся – этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость.

Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников – они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе. Чувствую, что люди здесь заботятся обо мне и знают, что я могу помочь команде сотворить историю.

Мы отлично стартовали в Лиге чемпионов, надеюсь, продолжим побеждать и успешно выйдем из группы.

У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы.

Надеюсь, болельщики поддержат меня и помогут вернуться после травмы с тем же менталитетом, с которым я приехал в Петербург – с огромным желанием побеждать и приводить «Зенит» к титулам. Сейчас я думаю только о команде и, когда вернусь, отдам на поле максимум своих сил», – сказал Малком.

В августе Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Он сыграл в двух матчах, а в 5-м туре РПЛ против «Динамо» (2:0) получил травму. Из-за повреждения бразилец пропустил девять игр «Зенита» во всех турнирах.

Гендиректор «Зенита»: «У Малкома редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под угрозу карьеру»