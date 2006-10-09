Гендиректор «Черноморца» сложил депутатские полномочия после наезда на ребенка

Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут написал заявление об отказе от статуса депутата городской думы из-за ДТП, спровоцированного им.

«Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу №16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку», – говорится в материалах городской думы.

Авария произошла 4 октября в Новороссийске. Бут управлял Range Rover в состоянии алкогольного опьянения и, сбив ребенка, скрылся с места ДТП.

Ранее сообщалось, что членство Бута в «Единой России» приостановлено.

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на переходе и скрылся