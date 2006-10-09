Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал вратаря «Зенита» Андрея Лунева.
«У меня нет никаких претензий к игре Лунева. Он на протяжении нескольких лет показывает результат, а неудачи бывают у всех.
Все идет своим чередом. Он игрок нашей команды, а мы в него верим, как и в каждого», – заявил Черчесов.
Сборная России в рамках отбора Евро-2020 10 октября сыграет против Шотландии. 13 октября россияне сыграют с Кипром.
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