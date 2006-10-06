Оле-Гуннар Сульшер: «Игрокам «МЮ» не хватает самообладания. Нужно привести их мысли в порядок»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал итог матча 8-го тура АПЛ с (0:1).

«Мы разочарованы. У нас не было нескольких ключевых игроков, но это не оправдание.

Игроки усердно работали и выпрыгивали из своих носков (ran their socks off – английская идиома, означающая, что было приложено много усилий – Sports.ru), но в данный момент мы занимаем непривычное место в таблице.

Некоторым игрокам не хватает самообладания, мы не создали достаточно моментов для победы.

К счастью для нас, сейчас будет перерыв на матчи сборных. У нас есть время, чтобы оценить, что произошло за эти восемь игр. Надеюсь, несколько игроков восстановятся от травм.

Это моя ответственность. Мне нужно привести их мысли в порядок. Молодым парням не хватает уверенности – им нужна помощь опытных игроков и персонала.

Они люди, и они хотят побеждать. Им нужно видеть результаты своей работы, а их нет, так что это влияет на них», – сказал Сульшер.

Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!

