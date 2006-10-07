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Антонио Конте: «Лукаку должен больше тренироваться из-за своих размеров»

Теги Интер серия А Италия Антонио Конте Ромелу Лукаку Футбол

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мнением о нападающем команды Ромелу Лукаку.

«Ромелу – это, безусловно, тот игрок, который должен больше тренироваться из-за своих размеров, Лукаку нужно больше работать, играть и быть в отличной форме.

В начале сезона он травмировал спину. Мы однозначно нуждались в Лукаку в матче против «Барселоны», нам было важно, чтобы он был в составе. Но он не сыграл.

Лукаку очень мотивирован и старается показывать свою лучшую игру. Надеюсь, что все проблемы остались позади, и он будет готов на 100 процентов», – сказал Конте.

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