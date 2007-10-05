Конте о требовании фанатов убрать его звезду со стадиона «Юве»: «Это глупцы. Футбол – спорт, а не война»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о своих эмоциях от предложения болельщиков «Ювентсуа» убрать его звезду с клубной аллеи славы на стадионе.

«Аньелли защищал меня? (президент «Юве» отверг предложение фанатов – прим. Sports.ru). Мне жаль, что он вмешался. Потому что это придало огласке вульгарное предложение и невежество, а не какие-то ценности.

Я даже не хотел обсуждать это, но вы в средствах массовой информации освещаете этих глупых и невежественных людей.

Это не фанаты, а глупцы. Футбол – это спорт, а не война. Иногда люди забывают это.

Это спорт, который должен давать позитив, а не ненависть и насилие. Если это не так, то я первый, кто уйдет. Никто не заставляет меня работать тренером.

Пока страсть помогает преодолевать подобные ситуации, я буду продолжать. Если моя страсть угаснет, я буду первым, кто скажет, что пришло время прекратить это», – заявил тренер.

Конте о журналистах, разжигающих ненависть к нему: «Если бы я был редактором, пнул бы их под зад»

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