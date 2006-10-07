Антонио Конте: «Интеру» не нужно сравнивать себя с «Юве». Они на другом уровне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от (1:2) в 7-м туре Серии А отдал должное сопернику.

показал всю свою атакующую мощь, весь свой опыт управления матчами.

Я не могу жаловаться на парней, так как они отдали все свои силы, но, как я всегда говорил, нам предстоит долгий путь, чтобы достичь уровня «Ювентуса» в плане опыта и контроля игры.

Нам нужно прогрессировать, и это неизбежный процесс, так как мы находимся в начале нашего пути.

Я видел статистику, и это была очень равная игра. У обеих команд были шансы, но опыт и качество большого клуба обеспечили разницу.

Расстроен из-за поражения, но не из-за того, что проиграл «Ювентусу». Снимаю перед ними шляпу. Мы закатаем рукава и продолжим работу.

Сейчас мы не должны сравнивать себя с«Ювентусом». Они находятся на другом уровне, во всех смыслах.

Мы работаем над сокращением разрыва, мы хорошо провели шесть предыдущих игр, но давайте не будем забывать, что все эти матчи мы провели на скорости 200 км/ч.

Мы знаем, что если мы хотим выиграть матч, мы должны ехать со скоростью 200 км/ч. Мы не можем добиваться результата, если едем 80 км/ч», – сказал Конте в интервью Sky Sport Italia.

Сарри и Конте дважды за сезон сменяли друг друга в клубе Серии В. Конте обвинял «Юве» в договорняке, а Сарри просто слили