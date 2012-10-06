Валерий Карпин: «На «Спартак» вообще не смотрю. Мне комфортно в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак».
— Пошли слухи о том, что вы в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.
— Генералом я уже был.
— Не хочется стать маршалом?
— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».
— Как вы смотрите на «Спартак»?
— Вообще не смотрю, – сказал Карпин.
После 12 туров РПЛ «Ростов» набрал 26 очков и делит первое место с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками идет 12-м, в четырех очках от зоны вылета.