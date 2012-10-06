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Валерий Карпин: «На «Спартак» вообще не смотрю. Мне комфортно в «Ростове»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак».

— Пошли слухи о том, что вы в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.

— Генералом я уже был.

— Не хочется стать маршалом?

— Сейчас — нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».

— Как вы смотрите на «Спартак»?

— Вообще не смотрю, – сказал Карпин.

После 12 туров РПЛ «Ростов» набрал 26 очков и делит первое место с «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром». «Спартак» с 14 очками идет 12-м, в четырех очках от зоны вылета.

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