Карпин ушел с пресс-конференции после вопроса про Еременко и Сигурдссона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен вопросами журналистов после победы над (3:1) в 12-м туре РПЛ.

— Сегодня не играли Сигурдссон и Еременко. Почему?

— Заболели. Рагнар вчера ночью, Рома — сегодня утром. 38 температура, – сказал Карпин.

После этого специалист вышел из зала для пресс-конференций.

«Один вопрос: почему Еременко с Сигурдссоном не играли? Больше ничего им не интересно», — сказал Карпин после пресс-конференции в микст-зоне.

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