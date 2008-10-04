Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после матча группового этапа с «Эспаньолом» (0:2).

Хавбек сказал: «Какая разница, на каком месте «Эспаньол» в Ла Лиге? Посмотрите, как они с мячом работают».

«Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»… В котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА.

То есть одновременно первый китайский гол – это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно. И в то же время, если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший – болван.

Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают!

То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень.

Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в говне, но они ж в футбол играть умеют! Да!

И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там...

Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И она несколько более горькая.

Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.

ЦВБП (ЦСКА всегда будет первым – аббревиатура фанатов – прим. Sports.ru)! Смотрите: ЦСКА восемнадцатым был бы на Пиренеях», – написал Уткин.

ЦСКА влип в Лиге Европы, а Гончаренко еще никогда не рассуждал о команде так элегантно