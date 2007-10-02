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«Бавария» отклонила предложение «Ман Сити» купить Жезуса примерно за 100 млн евро

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лерой Сане Габриэл Жезус Футбол

«Бавария» не заинтересована в приобретении нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса.

По информации Sport Bild, английский клуб предложил мюнхенцам 22-летнего форварда, за которого попросил около 100 миллионов евро.

Однако вариант с трансфером бразильца не заинтересовал «Баварию», которая по-прежнему сохраняет интерес к вингеру «горожан» Лерою Сане.

23-летний хавбек мог перейти в «Баварию» прошлым летом, но получил серьезную травму в августе и выбыл на несколько месяцев.

Действующий контракт Сане с «Сити» рассчитан до лета 2021 года.

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