Почеттино о поражении 2:7: «Бавария» забивала после каждого удара. Это тяжело принять»

Главный тренер Маурисио Почеттино объяснил поражение от «Баварии» (2:7) в матче Лиги чемпионов.

«Мне не нужно много времени, чтобы все объяснить. Мы играли хорошо 30 минут, высоко прессинговали. Но нам не повезло – пропустили гол в добавленное время первого тайма.

У соперника была прекрасная реализация. После забитого пенальти у нас были шансы забить третий гол, но вместо этого с 83-й по 88-й минуты мы пропустили трижды.

В футболе такое случается. Каждый удар приходился в ворота. Мы очень разочарованы, но остаемся единым целым. Думаю, что у нас сильный менталитет.

Мы расстроены. забивала после каждого удара. Это тяжело принять, но надо двигаться дальше

С подобной ситуацией приходится сталкиваться. Это тяжело, нужно быть сильными и двигаться вперед.

После такого результата важно поверить в себя. Это единственный способ восстановиться», – заявил Почеттино.