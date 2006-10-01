Нобель Арустамян: «Заместитель Цорна проведет переговоры с Тедеско в Штутгарте»

Журналист Нобель Арустамян заявил, что в скором времени подпишет контракт с бывшим тренером «Шальке» .

«Сегодня заместитель гендиректора красно-белых Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

Цомая — заместитель и фактически правая рука , самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведет он.

Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», – написал Арустамян.

Ранее стало известно, что руководство «Спартака» одобрило кандидатуру Тедеско. Ему предложат контракт на 2,5 года с зарплатой 1,5 млн евро в год.

Доменико Тедеско – бунтарь: пел с фанами, выгнал Хеведеса и вывел «Шальке» в плей-офф ЛЧ. Где он теперь?