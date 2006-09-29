Оздоев после матча с «Локо»: «На мне был стопроцентный пенальти. Странно, что не смотрели повтор»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался относительно матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Один удар в створ? «Локомотив» не был лучше.

Бывают такие матчи. Было много борьбы. Игры особо не было. Но «Локомотив» выиграл сегодня, так бывает.

Отмена гола не подкосит перед Лигой чемпионов. Забиваешь голы, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе.

Мы играли активно, но инициативу никто не забирал. Начали хорошо, а потом игра пошла на встречных курсах. «Локомотив» – контратакующая команда, они ждут соперника на своей половине поля», – сказал Оздоев.