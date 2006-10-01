Криштиану Роналду: «В последние годы стал получать удовольствие от жизни вне футбола»

Форвард «Ювентуса» рассказал о своем отношении к футболу.

«Я по-прежнему люблю футбол. Мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Возраст не имеет значения, дело в психологии.

В последние пять лет я стал получать удовольствие от жизни вне футбола, так что кто знает, что произойдет в ближайший год или два?

Чтобы добиться того, что у меня есть в футболе, потребовалось много лет усердного труда, преданности и страсти. Вне футбола я пока не на таком уровне.

Но я настроен соревноваться и не люблю быть вторым или третьим номером. Я всегда хочу быть номером один и буду, сто процентов», – сказал Роналду.